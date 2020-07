Covid: un caso sospetto a Palo del Colle

Ci sarebbe un caso sospetto di contagio a Palo del Colle. Sarebbe una impiegata del Comune e per questo gli uffici sono rimarranno chiusi per permettere le sanificazioni fino a giovedì. È solo un sospetto ma le precauzioni sono d’obbligo. Ufficialmente, e in attesa di conferme o smentite dal secondo tampone di verifica, anche per la giornata appena trascorsa non si sono registrati altri contagi. Purtroppo dopo alcuni giorni in cui non sono stati registrati decessi, ne è stato accertato uno in provincia di Foggia.