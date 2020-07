Sempre meno ricoverati negli ospedali Covid

Di nuovo la Puglia è Covid free. Su 727 tamponi processati non sono stati registrati nuovi contagi. E continuano a non esserci altri decessi. Il numero dei contagiati continua a scendere. Attualmente è al di sotto dei 100 casi. Per la precisione sono 93 tra i ricoverati in ospedale, sono scesi a 18, ieri erano 20, e in isolamento domiciliare. In questo stato ne rimangono 75. La Puglia continua a confermarsi regione «virtuosa» per l’andamento della curva epidemiologica. Qualche variazione è sempre possibile, ma secondo il servizio sanitario tuttte le situazioni sono sotto controllo.