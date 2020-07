Ritorna a zero il numero dei contagi in Puglia

Torna a segnare lo zero la casella dei contagi in Puglia. Continuano anche a non esserci decessi. È questo quello che riporta il bollettino quotidiano della Regione sul Covid 19. Continuano ad essere somministrati i test, ne sono stati fatti 1637, e continua a scendere il numero dei ricoverati. Attualmente se ne contano 20 per un totale di 109 casi positivi in tutta al Puglia. In netto calo anche il numero dei contagi in Italia. Se ne contano 192 su tutto il territorio nazionale con 7 decessi. Ma in terapia intensiva ci sono ancora 74 pazienti.