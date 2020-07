Di nuovo tre positivi e nessun decesso

Una giornata fotocopia. Come per venerdì, ieri sono stati riscontrati tre nuovi contagiati e nessun decesso. I cosi sono stati rilevati in provincia di Bari, nella Bat e nel leccese. I nuovi contagi sono riconducibili ai riscontri ottenuti dai tamponi che vengono di volta in volta somministrati alla popolazione ritenuta a rischio. Nella giornata appena trascorsa di tamponi ne sono stati effettuati 1830. Sulla tracciabilità dei singoli casi e quindi sul come i pazienti siano entrati in contatto con il virus, è compito del servizio sanitario ricostruire attraverso la conduzione dell’indagine epidemiologica. I casi in Puglia rimangono comunque sporadici e nonostante i nuovi casi degli ultimi due giorni, il totale complessivo dei positivi al Covid 19, continua a scendere.