Dopo sei giorni senza nessun caso, tornano i contagi in Puglia. Nell’ultima giornata ne sono stati «scoperti» tre, due in provincia di Bari, uno nel brindisino. Non ci sono stati decessi, e questa. Il totale dei guariti tra gli ammalati pugliesi, dall’inizio della pandemia è di 3879, a fronte di 4524 ammalati censiti. Pur essendoci ancora 21 casi in cura presso gli ospedali, dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione, non risultano casi ritenuti critici. In altre parole non ci sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva destinati al Covid - 19