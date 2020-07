Gli eventi all’aperto possono ripartire. L’ordinanza di Emiliano

Sagre, fiere locali e feste, saranno possibili a partire da oggi. È il sunto dell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, che, con il provvedimento, traccia anche le linee guida per lo svolgimento di questo genere di manifestazioni su tutto il territorio pugliese. «Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consente la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività – si legge nell’ordinanza - avendo il Dipartimento della Salute accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica, sono approvate le Linee guida regionali contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la ripresa delle attività». Il provvedimento si riferisce a aventi che si svolgeranno all’aperto. Le linee guida riguardano lo svolgimento di feste popolari e religiose, le sagre anche eno-gastronomiche, gli spettacoli dal vivo. Limitare l’afflusso di pubblico per non avere difficoltà nel far rispettare le norme anti assembramento, la stesura di un calendario provinciale che possa spalmare su tutto il periodo estivo lo svolgimento degli eventi, la messa in atto di tutte le misure di sicurezza. Sono questi i perni principali attorno a cui dovranno ruotare le organizzazioni degli eventi. Tra le prescrizioni anche la creazione di percorsi per l’accesso e il deflusso del pubblico con apposita segnaletica, l’installazione di un adeguato numero di botteghini pere la vendita dei ticket, favorendo dove è possibile il pagamento elettronico o le prenotazioni on line. E poi la disinfezione costante di tutti gli ambienti, dei locali e delle attrezzature e per il pubblico e per gli operatori, l’uso di mascherine.