La Puglia è sempre più «Covid free»

Per il sesto giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi da Coronavirus in Puglia. A fronte dei 2049 tamponi somministrati. E per fortuna non c’è stato, per la giornata appena trascorsa, nessun decesso. Si continuano a svuotare le corsie degli ospedali Covid, di ricoverati ne sono rimasti 24, mentre nelle proprie abitazioni sono isolati 85 pazienti con leggeri sintomi di infezione. La Puglia è tra le 11 regioni in Italia a non avere nuovi casi e tra 5 ad avere i reparti Covid di terapia intensiva, vuoti. Secondo il Ministro della salute, Roberto Spranza però, «una seconda ondata del coronavirus è possibile e serve cautela». Speranza ripete quello che la comunità scientifica afferma da tempo. «Di fronte a questo rischio – ha detto dobbiamo conservare le regole di cautela». La stessa comunità scientifica è però fiduciosa. Adesso si conoscono i modi e i metodi per isolare gli eventuali nuovi focolai. Come del reto sta avvenendo a Mondragone, in Campania e a Bologna.