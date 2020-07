Nessun contagio per il quinto giorno consecutivo

Giornata positiva quella appena trascorsa. In Puglia per il quinto giorno consecutivo, non si sono registrati nuovi casi di contagio da Covid 19, e nelle ultime 24 ore, non ci sono stati altri decessi. Scende sempre più il numero dei ricoverati e degli isolati nelle proprie abitazioni per un totale di 112 casi ancora attivi. Intanto l’Oms, l’organizzazione mondiale per la sanità, ha voluto lodare l’Italia, e insieme la Spagna per come i due sistemi sanitari hanno saputo far fronte alla pandemia. «Roma e Madrid – riporta l’Ansa – con una combinazione di leadership, umiltà e partecipazione attiva di ogni membro della società, hanno affrontato una situazione spaventosa e l’hanno ribaltata». L’isolamento e le chiusure rigide nel periodo più critico della pandemia, evidentemente sono state le migliori armi messe in campo dai due Paesi. Le misure meno rigide adottate da altri Paesi europei e mondiali stanno sortendo effetti che ancora preoccupano l’Oms.