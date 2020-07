Due decessi nel foggiano ma nessun nuovo positivo

Purtroppo si sono registrati due decessi entrambi in provincia di Foggia, ma i contagi restano fermi a zero. Il dato è stato rilevato dai 2440 test somministrati in tutta la Regione. Continua a scendere il numero dei positivi, attualmente sono in 129, di questi ricoverati in ospedale sono 25.Il dato positivo è che in 11 regioni, compresa la Puglia, e nella provincia autonoma di Trento, non ci sono pazienti in terapia intensiva o in rianimazione. Il numero dei decessi in Italia continua però a salire. Come fa sapere il Ministero della Salute, quello è il dato che vedremo scendere per ultimo.