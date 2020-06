Continua il dato positivo pugliese per il Covid

Sarebbe da usare il grassetto per sottolineare i progressi della Puglia sul fronte del coronavirus. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, non sono stati registrati ne nuovi contagi ne ulteriori decessi. Un dato, quello di zero contagi, che è risultato dagli 843 tamponi processati. Rimangono in ospedale, ma non in terapia intensiva, ancora 28 ammalati, e in isolamento domiciliare 117 persone.