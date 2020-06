Per il secondo giorno consecutivo nessun contagio e nessun decesso

Per il secondo giorno consecutivo in Puglia non sono stati rilevati nuovi contagi. E soprattutto ancora nessun decesso. La regione comincia ad essere in pianta stabile tra tutte quelle che da tempo non registrano incrementi di casi da Coronavirus, tanto da meritarsi l’appellativo di «Covid free». Anche se i casi positivi rimangono 147 tra i ricoverati in ospedale e in isolamento domiciliare. Di tamponi, arma con cui si può certificare la presenza o meno del virus, nelle ultime 24 ore ne sono stati somministrati 1454. Leggermente al di sotto della media tra quelli effettuati nelle scorse settimane, segno che un leggero ottimismo comincia a serpeggiare negli ambienti sanitari, circa una più bassa circolazione del Covid. Fidando essenzialmente sulla capacità ormai acquisita di isolare eventuali nuovi focolai.