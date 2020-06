La Puglia è di nuovo «Covid free»

Buone notizie dal fronte pugliese del Covid 19. Nessun contagio, tra i 1454 tamponi effettuati, e nessun decesso. Questo il quadro delle ultime 24 ore riportate dal Servizio sanitario regionale. Rimangono però ancora 147 positivi tra i ricoverati in ospedale e i isolamento domiciliare. Questo conferma che il virus è ancora in circolazione anche se tenuto sotto controllo. Come è per la decina di nuovi focolai scoperti in tutta Italia, il che suggerisce di non abbassare la guardia. I comportamenti «virtuosi» come l’evitare gli assembramenti e l’uso delle mascherine soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso, sono ancora vivamente consigliati.