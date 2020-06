Un albero a memoria di Tulipani

Un albero per ricordare Pino Tulipani. Lo ha voluto piantare Mario Loizzo, presidente del Consiglio Regionale. «Insieme alla famiglia e ad alcuni amici – ha scritto sul suo profilo facebook - , abbiamo piantato un albero per ricordare Pino Tulipani, infaticabile Garante regionale delle persone con disabilità, scomparso improvvisamente lo scorso 28 marzo. È stata una grande emozione per me ricordare Pino, splendida persona e carissimo amico, il suo sorriso e il suo modo rispettoso di approcciarsi alle altre persone. Da lui abbiamo imparato tanto, e per questo la sua memoria rimarrà nella mente e nel cuore di tutti quelli che gli hanno voluto bene. Attraverso un gesto simbolico oggi abbiamo reso omaggio a un compagno di strada, che a causa dell'emergenza Covid non abbiamo neppure potuto salutare per l'ultima volta: ciao Pino, è stato davvero bello conoscere una persona come te». L’albero è stato piantato davanti alla sede della Regione.