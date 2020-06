Un solo caso a Lecce, nessun decesso in Puglia

Un solo caso positivo al Covid 19 in provincia di Lecce e nessun decesso. Questo è il bollettino pubblicato dalla Regione per le 24 ore appena trascorse. Continuano i test per individuare eventuali nuove positività, ne sono stati effettuati 1684, ma nonostante questo la Puglia rimane come fanalino di coda in Italia, per la somministrazione dei tamponi. La statistica elaborata dal servizio sanitario regionale, recita che i positivi, dall’inizio della pandemia, hanno una età media di 56 anni. Con una leggera predominanza tra gli uomini, (il 51,1 per cento).Il numero di casi da coronavirus sono stati registrati in provincia di bari, mentre la provincia di Foggia ha una incidenza calcolata su 10mila abitanti pari al 18,6 percento rivelandosi la più a rischio. Su tutta la Regione, la media dell’incidenza scende al 11,3 percento. La provincia con meno casi è quella di Taranto con 281 casi accertati.