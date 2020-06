Un positivo a Taranto, nessun decesso

L’unica positività registrata nelle ultime 24 ore riguarda Taranto. In particolare il caso è stato rilevato durante i controlli effettuati dal personale della Marina Militare. Test che in totale, su tutto il territorio regionale, sono stati 1896. Non sono stati registrati decessi, mentre il numero dei pazienti ricoverati è sceso a 27 tra i 173 attualmente positivi. Le terapie intensive continuano a non essere più impegnate per l’emergenza Covid.