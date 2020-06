La XXIX edizione del Gamberemo si sposta sul web

L’edizione del 2020 del Gamberemo sarà virtuale. Lo comunica l’associazione Touring Juvenatium che da 29 anni organizza il Palio dei rioni. La specialissima competizione che vede sfidarsi i cinque rioni della città in gare di corsa, voga e abilità. «Quest'anno – scrive l’associazione - a causa della nota emergenza sanitaria, i protagonisti si contenderanno il Palio, ma rigorosamente a distanza». Come? Attraverso la realizzazione di video clip della durata massima di 3 minuti, quale risultato del montaggio di clip realizzate da ogni singolo tifoso (onde evitare assembramenti). Il tema sarà naturalmente «Il Gamberemo ai tempi del Covid: le vostre emozioni, la nostra storia». I tifosi delle singole squadre, per la realizzazione del filmato, dovranno ovviamente vestire i colori che identificano il loro quartiere. Il video realizzato, che dovrà rimanere inedito, dovrà essere consegnato presso la sede della Touring, non oltre le ore 20 del primo agosto, su supporti informatici o cd, o ancora via mail all’indirizzo touring.juvenatium@libero.it . La gara, poi, a suon di immagini, si svolgerà il 20 agosto dalle 17. Alla proiezione, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’associazione, potranno partecipare direttamente solo tre membri per ogni singola squadra. Anche la votazione per decretare il miglio video si svolgerà per via telematica. Saranno chiamati tutti a votare, sempre sulla pagina facebook della Touring, con un simbolo diverso per ogni rione. Al vincitore sarà assegnata una coppa ed entrerà di diritto nell’albo d’ro del Gamberemo. La classifica finale della competizione virtuale decreterà anche l’ordine di griglia per la XXX edizione del Palio, quella del 2021.