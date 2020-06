Due contagi e due decessi. Questo il bollettino della Regione

Di nuovo due casi di contagio da coronavirus. Entrambi rilevati in provincia di Foggia. Così come riprende a salire il numero complessivo dei decessi. Nelle ultime 24 ore, infatti sono venuti a mancare due pazienti, uno nella Bat, l’altro nel foggiano.

C’è adesso apprensione per un caso registrato nei giorni scorsi. Un giovane seminarista, di ritorno dall’Albania, avrebbe accusato i sintomi del Covid. Per questo è stato predisposto il tracciamento dei contatti con la somministrazione a tappeto dei tamponi. Sia sui passeggerei del traghetto con cui il giovane è arrivato nel porto di Bari, sia sui suoi famigliari. Tamponi che sono stati effettuati tra domenica e lunedì. Non sembrerebbero esserci particolari criticità ne si temono nuovi focolai della malattia, grazie alle procedure che il giovane aveva adottato. A cominciare dall’indossare la mascherina. Attualmente il seminarista è ricoverato nel Policlinico di Bari e, da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono giudicate buone.

Il sindaco Tommaso Depalma fa sapere che anche l'ultimo ammalato di coronavirus è definitivamente guarito, e che Giovinazzo può essere considerata «Covid Free.