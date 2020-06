Sette regioni senza contagi. Tra queste la Puglia

Due volte zero. Il primo nella casella dei decessi, il secondo in quella dei nuovi contagi. Comincia bene la settimana in Puglia sul fronte del Covid 19. Continua decisamente a scendere anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, adesso sono in 33, e quelli in isolamento domiciliare. Questi ultimi sono 185. La Puglia si affianca così alle Regioni «Covid free» che in tutta Italia adesso sono sette. Solo in Lombardia il numero dei nuovi contagi rimane piuttosto alto rispetto al resto della Nazione. Sono in quella regione i casi superano il centinaio ogni giorno, rappresentando oltre il 65 percento delle rilevazioni. Scende comunque il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono avvenuti, sempre su tutto il territorio nazionale, 23 decessi. È il numero più basso registrato da inizio marzo.