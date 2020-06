Zero decessi ma ancora due contagio

Nessun decesso ma ancora due contagi, uno in provincia di Bari, l’altro nel foggiano. Questo è quanto rivela l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia sono stati 1.240 i tamponi processati, un numero inferiore rispetto alle medie dei giorni scorsi, ma sempre un campione significativo per la popolazione pugliese. La notizia dei giorni scorsi è che il focolaio individuato a Palo del Colle, sviluppatosi all’interno dell’azienda di lavorazione carni, è definitivamente spento. La cittadina murgiana non presenta più alcun caso di contagio.