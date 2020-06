La Puglia sull’altalena del Covid

Mentre in Basilicata ormai da 9giorni non si registrano contagi. Negli ospedali lucani è rimasto in ospedale un solo paziente tra i sei contagiati con i sintomi del Covid 19, presenti in tutta la Regione. Confermando così la Basilicata sempre più «covid free». In Puglia invece, la curva del contagio continua nel suo sali scendi. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, ci sono 5 nuovi casi. Tre residenti in provincia di Foggia, uno nel barese, l’altro nel brindisino. Nonostante questo, ed è il dato positivo, il numero dei pazienti ricoverati o in isolamento domiciliare, continua costantemente a decrescere. Secondo una ricerca condotta dall'EngageMinds HUB dell'Università Cattolica, è risultato che quasi un italiano su due si dichiara poco propenso alla vaccinazione anti covid. L’indagine è stata condotta su un campione di 1000 persone in tutte le aree d’Italia. La vaccinazione di massa, però, è considerata dagli esperti la vera arma contro la pandemia