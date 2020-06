Un solo nuovo caso, nessun decesso

La buona notizia è che l’ultimo rilievo della Regione non ha registrato alcun decesso. Ancora un contagio però, in provincia di Foggia, su 2.246 tamponi processati. Questa la sintesi di una giornata che vede scendere a 32 il numero dei pazienti ricoverati e a 223 quelli ancora in isolamento domiciliare. Intanto la stessa Regione ha approvato con un atto dirigenziale il nuovo ReD, il reddito di dignità, misura economica di sostegno già attiva in Puglia per le famiglie in condizioni di fragilità e difficoltà. È la primo intervento post Covid. Il nuovo avviso è in fase di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Sarà un provvedimento semplificato, pensato anche a una platea di beneficiari che a causa della Pandemia si è andata allargando. Il Reddito di Dignità pugliese approvato dal Consiglio regionale nel 2016 ha anticipato l’entrata in vigore del reddito di cittadinanza. È alla sua quarta edizione, con un rifinanziamento complessivo di circa 37 milioni di euro per l’annualità 2020.