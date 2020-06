«Medici sentinella», un bando regionale per il loro reclutamento

Li hanno chiamati «medici sentinella», reclutati tra i medici di base per scovare casi di Covid19 durante l’estate e per il prossimo autunno. Sono in 136 su tutto il territorio regionale, già impegnati nella rete messa in campo per monitorare l’andamento della diffusione della normale influenza, e adesso la Regione ne cerca altri 64 per potenziare la sorveglianza per il Covid 19. Il loro compito è quello di individuare gli eventuali casi e segnalarli al Dipartimento di prevenzione delle Asl per l’adozione di tutte le misure di sicurezza, effettuare tamponi e verificare l’isolamento domiciliare della persona contagiata. Il reclutamento avverrà attraverso un bando pubblico a cui possono partecipare i medici di base che hanno una base compresa tra gli 800 e i 1500 di assistiti. Numero necessario, questo, per garantire una più ampia copertura della popolazione. Il monitoraggio sarà coordinato dall’Osservatorio epidemiologico regionale, non sostituirà la sorveglianza epidemiologica svolta dai Dipartimenti di Prevenzione, né il normale iter diagnostico. Il sistema è stato pensato soprattutto per individuare i casi di contagio nei tre mesi estivi, quando prevedibilmente arriveranno migliaia di turisti, per isolarli rapidamente ed evitare focolai altrimenti più difficilmente gestibili.