Quattro nuovi casi e due decessi in Puglia, torna a salire il numero dei positivi al Covid

Torna a salire la curva dei contagi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati quattro nuovi casi, due in provincia di Brindisi, uno in provincia di Bari l’ultimo ad un pugliese residente però fuori regione. Ancora due i decessi, entrambi nella Bat. Le Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, dei casi positivi, finalizzate a rintracciare i loro contatti stretti e poter quindi circoscrivere le eventuali ulteriori infezioni.

E identificare chi ha i sintomi e fare un’attenta azione di tracciamento dei contatti sarebbe, secondo Pierluigi Lopalco, la strategia vincente per arginare la diffusione del Covid. «La strada – dice - per scovare i “fantasmi”, cioè gli asintomatici». La convinzione di Lopalco è tutta nella ricerca sulla diffusione del contagio che è stata condotta sulla nave da crociera Diamond Princess. Un ambiente circoscritto e quindi facilmente osservabile. Dallo studio è emerso come «gli asintomatici svolgono un ruolo importante nel sostenere la presenza del virus in una comunità». Il 90% dei portatori, non sviluppa alcun sintomo, ma loro contagiosità colpisce non meno di un quarto delle persone a loro vicine. Quel 25% che poi sviluppa i sintomi con le conseguenze che tutti conosciamo.