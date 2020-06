Sempre meno ricoverati negli ospedali Covid

Scende progressivamente il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Sono adesso in 48, mentre in isolamento domiciliare ne rimangono 276. Il bollettino della Regione Puglia comunica di un altro decesso in provincia di Bari, mentre continua con il segnare zero la casella dei nuovi contagi. Continua naturalmente il prelievo dei tamponi, ne sono stati effettuati 2661 nelle ultime 24 ore, in linea con quanti ne vengono effettuati giornalmente per cercare eventuali nuovi casi soprattutto tra gli asintomatici.