Partita l’operazione «Mare sicuro 2020»

È partita il 15 giugno l’operazione della Guardia Costiera «Mare sicuro 2020». Fino al 13 settembre oltre 400 militari con 27 gommoni veloci e 37 unità d’altura, oltre a mezzi aerei, vigileranno sulla sicurezza dei bagnanti e dei diportisti, lungo tutti i litorali pugliesi. A darne l’annuncio è la Direzione marittima di Bari. «Particolare attenzione – si legge nel comunicato - sarà rivolta alla verifica dell’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e alla salvaguardia della fascia riservata alla balneazione, anche attraverso un maggior controllo rivolto ai presidi di sicurezza degli stabilimenti balneari e alla verifica della presenza di cartelli indicanti eventuali limiti alla balneazione sicura lungo il litorale, come da attività già avviata nei giorni scorsi».

La salvaguardia della vita umana in mare e il rispetto dell’ecosistema marino, questi sono gli obiettivi principali della operazione che naturalmente si svolgerà anche davanti alla costa giovinazzese. «Occorre evidenziare – si legge ancora nel comunicato - come la nota emergenza epidemiologica ancora in atto, imponga il rispetto da parte di tutti gli utenti del mare delle disposizioni governative, degli enti locali e delle competenti autorità sanitarie emanate al riguardo; a tal proposito si segnala che sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state pubblicate le “linee Guida per la nautica da diporto e la sicurezza della balneazione” quale utile riferimento per le migliori pratiche di prevenzione da parte dell’utenza».

Le Sale Operative delle Capitanerie di Porto della Puglia sono attive giornalmente e ininterrottamente. In caso di emergenza è possibile contattarle attraverso il «Numero Blu» 1530.