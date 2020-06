Per la Puglia pronti 2,6milioni a supporto delle scuole pugliesi per la maturità

«Oggi partono gli esami di stato e vorrei inviare il mio personale augurio a tutti i maturandi. Con gli esami di Stato si conclude uno dei periodi più significativi durante la fase di crescita di un giovane ragazzo. Che possa per ognuno di loro avviarsi un nuovo proficuo percorso formativo». È l’imbocca al lupo che l’onorevole Francesca Galizia rivolge a tutti gli studenti che con la maturità stanno concludendo il loro ciclo di studi. È anche l’occasione per ricordare che con il Decreto rilancio per la Puglia sono stati stanziati ben 2,6 milioni di euro, utili allo svolgimento in piena sicurezza degli esami. In totale sono stati stanziati 30 milioni di euro suddivisi per regione a seconda del numero degli studenti iscritti alla maturità e al personale docente e Ata impegnato per la conclusione dell’anno scolastico. Nel barese sono 88 gli istituti scolastici che beneficeranno dei fondi a disposizione.