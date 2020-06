La Puglia segna ancora zero contagi

Nessun nuovo caso ma un decesso in provincia di Foggia. Continua il trend in discesa dalla curva dei contagi in Puglia. Un risultato da giudicare più che soddisfacente, quello delle ultime 24 ore, a fronte dell’alto numero di tamponi eseguiti. Sono stati infatti 2855 i test per rintracciare le infezioni da Covid 19. Segno che anche il numero degli asintomatici potrebbe essere in diminuzione. Proprio quegli asintomatici che per alcuni momenti hanno destato le maggiori preoccupazioni. I pazienti che comunque risultano essere ancora positivi al virus sono 353, tra i quali 50 rimangono ricoverati in ospedale.