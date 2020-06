L'olio extravergine d'oliva giovinazzese ai vertici nel mondo

«Premier medal winner / Best of show) e Best by countries / Best Flavored Olive Oil». Sono questi i premi che l’azienda agricola Leuci ha attenuto al concorso internazionale «Olive Japan Show 2020» che si è tenuto a Tokyo. Non è il primo riconoscimento che l’azienda giovinazzese ottiene in questo particolare settore, segno che il comparto agricolo locale riesce ad esprimere il meglio di sé in campo internazionale. Infatti l’azienda Leuci ha ottenuto lo stesso riconoscimento per quattro anni consecutivi. Sempre con la stessa varietà di olio, quello ottenuto integralmente dall’oliva Coratina. A giudicare il miglior olio extravergine d’oliva ci hanno pensato 20 giudici giapponesi che hanno valutato oltre 700 oli prodotti in 23 diversi Paesi. La molitura a freddo entro poche ore dalla raccolta con la tecnica dell’estrazione dell’olio in sottovuoto, tecnica che consente di mantenere intatto il numero dei polifenoli e degli odori, unita alla coltivazione di piante che per la loro disposizione in campo ricevono molto ossigeno, questi i segreti del successo dell’azienda. A cui si aggiungono i metodi tradizionali di coltivazione, come la rimozione meccanica delle erbe infestanti e la completa eliminazione di pesticidi, fino alla annuale potatura «decisa» degli alberi. L’azienda Leuci produce all’incirca 20 quintali di olio extravergine d’oliva all’anno. Copre mercati di nicchia in Germania e Austria. Adesso, con i riconoscimenti che sta ottenendo in Giappone, parte della sua produzione è destinata anche al Paese del Sol Levante.