Un positivo e due decessi. Questo il bollettino della Regione

Ancora un caso positivo in provincia di Lecce e due decessi, uno nel foggiano l’altro nel barese. È questo il nuovo bollettino diramato dalla Regione Puglia sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della salute diretto da Vito Montanaro.Rimangono ancora 410 casi positivi in tutta la Regione, 58 dei quali risultano essere ricoverati. Il professor Pierluigi Lopalco plaude alla iniziativa del Ministro Roberto Speranza e all’annuncio della imminente produzione di 400 milioni di dosi di vaccino che saranno prodotte in Italia da distribuire in tutta Europa. «E' sacrosanto ha riferito all’Ansa - l'accordo sull'approvvigionamento di vaccino siglato dal ministro per la Salute con i partner europei. Se davvero dovesse arrivare un vaccino Covid-19 sicuro ed efficace è importante sapere quante dosi saranno allocate dai produttori ai Paesi europei». Produzione che comincerà subito dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso, e che sta dando ottimi risultati, secondo i ricercatori. Lopalco inoltre esprime solidarietà a Speranza per gli attacchi che il Ministro ha ricevuto subito dopo l’annuncio dell’accordo. «Ai furbacchioni capipopolo della galassia “No-Vax”' - ha riferito ancora - non è sembrato vero poter far nuovamente sentire la propria voce e ravvivare la loro propaganda fortemente ammosciata dalla presenza di un virus la cui pericolosità è sotto gli occhi di tutti. Se un ministro della Salute fa il suo dovere, incentivando le politiche di prevenzione, deve sorbirsi gli attacchi della schiera aggressiva e ben organizzata dei cosiddetti no-vax».