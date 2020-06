Nessun nuovo contagio in Puglia

Zero casi positivi e zero contagi. Così recita l’ultimo bollettino della Protezione civile e del Ministero della salute. La Puglia quindi non registra nuovi contagi nelle ultime 24 ore e va ad unirsi a quelle regioni che da giorni «respirano» per la scarsa o assente circolazione del Covid 19. Rimangono però ancora 59 persone ricoverate negli ospedali di tutte le Province pugliesi, e 359 pazienti in isolamento domiciliare. Sempre al di sopra dei 2000 i tamponi somministrati quotidianamente. Si apprende anche che l’età media dei contagiati in tutta la Regione è di 56 anni. Oltre la metà è di sesso femminile. A differenza dei primi giorni della diffusione della pandemia, quando ad ammalarsi furono soprattutto tra gli uomini.