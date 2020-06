Grandi passi in avanti per il vaccino anti Covid

Potrebbe arrivare già in autunno il vaccino anti Covid 19. Lo ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha già sottoscritto un contratto per l’approvvigionamento di 400 milioni di dosi da distribuire in tutta Europa. Tutto questo grazie ad una alleanza tra Italia, Germania, Francia e Olanda. L’azienda che dovrà produrre il vaccino è l’italiana Astrazeneca, la cui sede è Basiglio in provincia di Milano e che ha sedi su tutto il territorio nazionale. Non solo l’Italia scelta per la produzione, ma parla un po’ italiano anche lo stesso vaccino. Maggiormente candidato è infatti quello messo a punto dai laboratori del centro di ricerca di Pomezia con l’Università di Oxford. Il prodotto è già stato testato a partire dalla fine di aprile su 550 soggetti sani. Attualmente è alla seconda fase della sperimentazione e questo lo pone l’Europa davanti anche agli Usa sia nella sperimentazione che nella produzione del vaccino.