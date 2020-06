Un solo caso, ma la Puglia è al primo posto per il rischio contagio

Il dato è stato diffuso dal Ministero della Sanità il 12 giugno. La Puglia è la regione che ha il più alto indice di rischio per la trasmissione del Covid 19. Nonostante in tutta Italia l’RT, così è indicato il rischio di trasmissibilità, è al di sotto del valore 1, e nonostante la regione vanta un sempre più basso numero effettivo di contagi, quel valore in Puglia raggiunge lo 0,94. Peggio della Lombardia, dove il numero reale dei contagi è dei tre quarti, sui casi totali italiani. La rilevazione del Ministero è stata effettuata nel periodo compreso tra il 1 e 7 giugno, e si riferiscono a contagi contratti presumibilmente nei 15 giorni precedenti. Subito dopo, cioè, le prime riaperture dopo le chiusure totali messe in atto per contrastare la diffusione del virus. Il dato finale Rt fa presa sul numero degli abitanti per ogni regione, sul numero di contagiati e sul numero dei tamponi effettuati. La Puglia, da quest’ultimo punto di vista è tra le regioni in fondo alla classifica, e quindi esponenzialmente potrebbe nascondere numeri che non sono venuti alla luce. Per questo il tasso di rischio sarebbe considerato al limite della pericolosità. Ma proprio per sottolineare il basso numero di contagi, le ultime 24 ore fanno registrare un solo caso in provincia di Brindisi e nessun decesso. Una situazione che nel complesso ha fatto decidere il presidente Michele Emiliano, ad anticipare già al 15 giugno, rispetto alle indicazioni del Governo che le prevede per il 14 luglio, nuove aperture. Per le discoteche all’aperto, per le sale ricevimento e quindi per tutta la filiera del wedding. Anche le sale scommesse e le aree gioco attrezzate per bambini, potranno riaprire dal prossimo lunedì, insieme a cinema e teatri.