​Family act, il Governo mette la famiglia al centro

Via libera dal Consiglio dei Ministri al Family Act, un testo di otto articoli nato con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, ma anche favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

La principale misura prevista dal disegno di legge è l’assegno universale, di cui potranno usufruire tutti i nuclei familiari con figli minorenni a carico.

L’importo minimo dell’assegno universale sarà uguale per tutti i nuclei familiari, a cui verrà aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni ISEE. Per ogni figlio successivo l’importo dell’assegno universale è aumentato del 20%. La somma verrà erogata a partire dal settimo mese di gravidanza e non contribuirà a formare il reddito complessivo.

Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, il disegno di legge delega prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.

Il Ddl interviene inoltre per sostenere le giovani coppie composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni mediante agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa.

Previsto un periodo di almeno 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio e modalità flessibili nella gestione degli stessi congedi.

Introdotta inoltre un’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio. C’è anche la modulazione graduale della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio.

Ci saranno forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile: il decreto prevede infatti che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile.