Ancora due casi di contagio in Puglia

Due decessi, in provincia di Bari e nella Bat e due nuovi contagi, nel Brindisino e nel Foggiano. Questo il bilancio attuale del Covid 19 in Puglia. Bilancio che vede in discesa il numero dei casi positivi, sono 463, con 63 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un numero quest’ultimo che ha permesso, con le dimissioni dell’ultimo paziente, la chiusura del reparto Covid del Policlinico di Bari. Una chiusura, come è diventato costume salutato e sottolineato da applausi, da medici e infermieri che, dopo giorni di lavoro convulsi potranno tornare alle solite attività.