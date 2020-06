Tre vele per il mare di Giovinazzo

Tre vele. Tante ne sono state assegnate al mare di Giovinazzo dalla Giuda blu 2020 redatta da Legambiente e Tourig club. L’assegnazione delle vele si basa su criteri che vanno dallo stato di conservazione del territorio, alla qualità dell’accoglienza, dalla pulizia delle spiagge e del mare, ai luoghi di interesse, dai fondali di interesse per le pratiche subacquee, alle misure che indichino la limitazione delle plastiche monouso. Per finire all’accessibilità delle spiagge a persone con disabilità. Tre vele per Giovinazzo è una conferma che arriva da anni di mantenimento minimo dei criteri scelti da Legambiente per stilare la propria classifica. Giovinazzo, insieme al tratto di costa che verso nord arriva a Margherita di Savoia, ha ottenuto la stessa valutazione. E si inserisce in una contesto che premia complessivamente tutto il mare di Puglia.