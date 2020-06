Una nuova idea di mobilità. Questo è ciò che spinge il Comune di Molfetta a rafforzare ancora di più le sinergie tra enti e istituzioni locali per progettare insieme i collegamenti urbani del futuro. Una candidatura unica tra Molfetta e Giovinazzo ha consentito il finanziamento di ben 1.5 milioni di euro per la creazione di un percorso ciclabile che connetterà meglio le due città, sfruttando quanto più possibile le vie a ridosso del litorale.

E' un progetto a cui i due comuni stanno lavorando da diverso tempo, annunciato già un anno fa, ma che oggi è pronto per diventare realtà, anche grazie alla proficua collaborazione con il sindaco giovinazzese Tommaso Depalma.

Pietro Mastropasqua e Gabriella Azzollini, rispettivamente assessore all'urbanistica e ai finanziamenti europei e regionali, hanno lavorato insieme alla realizzazione del progetto, presentato questa mattina.

Si parte dalla Prima Cala, dove la pista ciclabile attraverserà la pineta proseguendo sul litorale fino alla seconda Cala. Da lì, anche grazie alla realizzazione di un ponticello per facilitare l'immissione in strada, si prosegue sulla Statale 16 fino a Giovinazzo. A tal proposito, verrà garantita una vera e propria messa in sicurezza della strada extraurbana, con l'illuminazione totale della pista, restringimento della carreggiata per consentire il rallentamento del traffico e rallentatori.

"L'obiettivo è quello di creare una vera e propria strada panoramica che collegherà Molfetta e Giovinazzo", ci spiega Mastropasqua.

Inoltre, il percorso prevede un collegamento anche con spiaggia Gavetone, realizzato attraverso un corridoio pedonale nella zona dell'attuale parcheggio del residance che proseguirà poi sulla zona costiera, con il raddoppiamento della strada attuale garantendo sia il percorso ciclabile sia il camminamento fino alla torre.

Il tutto sarà realizzato con un occhio attento alla sostenibilità ambientale, con materiali ecocompatibili e illuminazione a led: "Guardiamo con grande attenzione alla tematica - dichiara Gabriella Azzollini - Questo che andiamo a realizzare è un anello mancante rispetto al grande lavoro sulla mobilità che stiamo portando avanti. Si tratta di strade frequentate da corridori e ciclisti e che da oggi sarà attrezzata per un migliore spostamento".

Sui tempi di realizzazione, la speranza è quello di poter consegnare il percorso ai cittadini già nel 2021: "Auspichiamo che l'opera si realizzi in tempi brevi - conclude Mastropasqua - per la Pubblica Amministrazione significa un'annetto. Attualmente il progetto è esecutivo, attendiamo la pubblicazione della graduatoria e poi avvieremo la gara d'appalto".