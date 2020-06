Metanalisi sull'uso di mascherina

Slow. È un termine inglese che sta per «lento». Lo abbiamo imparato a conoscere con il movimento che inneggia al vivere bene, alla buona gastronomia, alle buone pratiche quotidiane. Per gustare il cibo per il corpo e per la mente. Slow è un termine entrato anche in medicina. Una filosofia che bada più alla salute che non alla malattia da curare. «Slow medicine» si chiama. E anche in questo lungo periodo legato alla pandemia, questo filone filosofico ha voluto dire la sua. Sull’uso della mascherina in particolare. Piccolo oggetto che stiamo tutti imparando a usare e tenere a portata di mano. E Slow medicine spiega: «In medicina si fa così. Si prova a mettere insieme tutti gli studi su uno stesso argomento e si vede se aumentando la casistica si ottengono risultati più convincenti e più solidi. Questa metodologia si chiama metanalisi. Qui hanno messo insieme 21 studi sull’effetto protettivo delle mascherine nella prevenzione delle infezioni da influenza, SARS e Covid. I risultati sono molto buoni. Le mascherine riducono la probabilità di infezione sia negli operatori sanitari che nella popolazione generale di oltre il 65%. La riduzione è del 45% nell’influenza, del 74% nella SARS e del 96% nel Covid. Insomma meglio usare la mascherina». Un pensiero semplice e lineare, un gesto minimo, quello di indossare la mascherina, che può salvare vite umane.