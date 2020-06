La Puglia segna zero contagi

Per la seconda volta il numero dei nuovi contagi in Puglia è pari a zero. Conforta anche che il dato è relativo anche all’alto numero di tamponi effettuati. Sono stati nelle ultime 24 ore ben 2572. Il numero dei decessi, però continua a salire. Altri 3 morti tutti in provincia di Bari. Da quanto afferma Pier Luigi Lopalco, sono quattro giorni che non ci sono tamponi positivi. «Quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database». Ma avverte: «Il risultato deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull'andamento dell'epidemia e tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza». Il rispetto dei protocolli deve essere ancora fondamentale.