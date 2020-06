Ancora un contagio e un decesso in Puglia

Un solo caso di positività registrato ne brindisino e un decesso in provincia di Bari. Questo il bollettino dal fronte coronavirus. In Puglia rimangono positivi al virus ancora 613 pazienti, tra quelli ricoverati (sono 81) e quelli in isolamento domiciliare. Notizie positive anche dal Di Venere, dove una infermiera, è risultata nei giorni scorsi, positiva al tampone. Un secondo test, effettuato ieri, ha dato risultato negativo. Al primo test, come ha sottolineato la Asl, «il risultato è stato di debole positività. Al secondo tampone ed anche al test sierologico, il risultato è stato negativo». In attesa di questi esiti e a scopo preventivo, erano state subito adottate le misure precauzionali più elevate all’interno del reparto dove l’infermiera presta servizio. A cominciare dai tamponi e test che sono stati somministrati a tutti i contatti stretti della operatrice ospedaliera, a cominciare dal personale sanitario. Con esiti che sono risultati tutti negativi al contagio. La Asl Bari ha anche deciso di avviare una indagine sierologica a tappeto in otto ospedali dell’area metropolitana barese. A cominciare dal Di Venere e a seguire negli ospedali di Triggiano, del San Paolo, di Altamura, di Molfetta, di Corato, di Monopoli, di Putignano e di Terlizzi.