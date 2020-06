«Immuni» per tracciare eventuali contagi

Due milioni di persone su tutto il territorio nazionale hanno già scaricato «Immuni», il sistema informatico scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, in grado di segnalare eventuali contatti con persone portatrici di Covid 19. La fase di sperimentazione è attiva da ieri in Puglia e altre 3 regioni, e gradualmente sarà implementata su scala nazionale. Risolti anche gli ultimi problemi di ordine tecnico, alcuni dispositivi cellulari non riconoscevano l’applicazione, il suo uso appare essere assai semplice. Muoversi in sicurezza, diminuire la probabilità di nascita di focolai, individuare gli asintomatici, queste le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di questa app che per funzionare al meglio dovrebbe avere una massiccia diffusione. «Maggiore è il numero delle persone che scarica l'app – ha dichiarato la Ministra dell’innovazione, Paola Pisano nel presentare ufficialmente il dispositivo - e maggiore è la possibilità che si sia avvisati qualora si entri in contatto con un caso positivo». Nei confronti di chi teme per la propria privacy e per la tracciabilità dei propri dati, la Pisano ha voluto assicurare tutti. sottolineando «Immuni è stata sviluppata nel pieno rispetto della normativa sulla privacy italiana ed europea». Tanto che ha ottenuto il benestare dal Garante della privacy.