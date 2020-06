Sempre meglio in Puglia sul fronte coronavirus

Nessun decesso in Puglia e un solo nuovo caso di contagio. Questo il bilancio delle ultime 24 ore sul fronte del Covid 19. Il contagio è registrato in provincia di Bari. Probabilmente si tratta della infermiera dell’ospedale Di Venere, asintomatica e risultata positiva dopo un tampone di routine, come riportato dalle agenzie di stampa. Il reparto medicina, dove l’infermiera presta servizio, è stato chiuso per le sanificazioni di rito. I pazienti ricoverati in quel reparto son stati tutti trasferiti, seguendo i protocolli medici previsti per evenienze di questo genere. Nuovi tamponi sono stati fatti sul personale di quel reparto, da quanto si apprende sono risultati tutti negativi.