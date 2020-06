Terminata la fase acuta del contagio

«Siamo fuori dalla fase acuto del contagio - ha affermato il viceministro della salite Pierpaolo Sileri – la situazione è molto sotto controllo, ora dobbiamo convive re con il virus». A confermare la fine della fase acuta del Covid, sono i dati che quotidianamente pubblica l’Istituto Superiore di Sanità. La Basilicata, per esempio, è da 11 giorni senza nuovi contagi, con sole 14 persone in isolamento domiciliare. Potrebbe essere la prima regione «Covid free» d’Italia. Un andamento costante, verso la scomparsa del virus lo ha anche la Puglia. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo caso nel foggiano. Purtroppo ci sono stati anche tre decessi, due in provincia di Lecce, uno a Bari. Ci sono ancora 733 casi positivi, tra ricoverati e in isolamento domiciliare, ma ormai la curva, sembra aver preso decisamente la direzione dello zero. Ma Domenico Arcuri, il commissario per l’emergenza sanitaria avverte: «Non dobbiamo credere che questa emergenza sia finita. L'emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini».