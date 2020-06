I 206 anni dell’Arma dei Carabinieri, occasione di bilanci

206 anni e non li dimostra. È la lunga storia dell’arma dei Carabinieri, che ieri ha celebrato l’anniversario della sua fondazione. Una cerimonia in formato ridotto, nessuna parata, nessuna sfilata, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

Solo la commemorazione nella caserma «Chiaffredo Bergia», sede del Comando Legione Carabinieri Puglia, con la presenza della Prefetto di Bari dottoressa A. Bellomo e del comandante della Legione Bari, il generale B.A. Manzo,

Nella mattinata odierna, presso la caserma “Chiaffredo Bergia”, sede del Comando della Legione Carabinieri “Puglia”, con inizio alle ore 10,30, si è tenuta, in forma ridotta per le note prescrizioni legate all’emergenza epidemica in atto, la cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno festeggia 206 anni di storia. In questa occasione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a 10 militari che si sono distinti in operazioni di servizio. La Prefetto Bellomo ha voluto insignire con la Medaglia d’argento al Valor Militare il Carabiniere Pasquale Casertano, rimasto ferito a Cagnano Varano (Fg), da colpi di pistola esplosi da un pregiudicato che nella stessa azione uccise il Maresciallo Maggiore, Vincenzo Di Gennaro, già insignito della Medaglia d’oro al Valor Militare.

Le celebrazioni per i 206 anni dell’Arma, sono state anche l’occasione per tracciare un bilancio sulle attività svolte. Nel periodo appena passato in provincia di Bari sono stati registrati circa un terzo in meno di azioni delittuose. Sono in particolare diminuiti i furti di auto, si sono ridotti della metà i furti in abitazione e in calo anche le rapine. Azioni criminali in calo, come sottolineano i vertici dell’Arma, legati anche alla pandemia in corso. Durante i mesi di lockdown, ogni movimento di persone era considerato straordinario e per questo, coloro che venivano trovati al di fuori delle proprie abitazioni venivano controllati, soprattutto durante le ore serali e notturne.