Cinque nuovi casi in Puglia, nessuno in provincia di Bari

Nessun nuovo caso nel barese, ma se ne contano 5 tra le province di Lecce, Brindisi e Foggia. Anche 7 decessi in Puglia, anche se le autorità dichiarano che alcune di queste morti sono avvenute nei giorni scorsi e solo adesso registrate. Scende sempre più, per fortuna il numero dei ricoverati e degli isolati presso i loro domicili. Intanto le autorità sanitarie si preparano ad una nuova ondata di contagi che potrebbe arrivare il prossimo autunno. Per questo auspicano ad una vaccinazione anti influenzale di massa che su tutto il territorio regionale coinvolga 2,2 milioni di persone. «Il vaccino anti influenzale non è 'l'antidoto' per il Covid-19 – sono le dichiarazione dei sanitari raccolte dall’Ansa - ma con un'ampia platea di persone protette dai virus influenzali stagionali, si potrà raggiungere un doppio obiettivo: evitare i ricoveri provocati dalla normale influenza e impedire che, inizialmente, i pazienti possano scambiare i sintomi da contagio da Coronavirus con quelli dell'influenza. Mediamente, ogni anno, in Puglia vengono vaccinate circa 600-700mila persone, e la somministrazione inizia nelle prime settimane di novembre». La vaccinazione di massa è una delle strategie su cui la Regione Puglia conta per affrontare al meglio la temuta seconda ondata del Covid. La campagna di vaccinazioni quest’anno partirà in anticipo, a settembre, e le raccomandazioni sono tutte rivolte agli anziani, ai malati cronici e a tutti coloro che svolgono attività lavorative a contatto con il pubblico.