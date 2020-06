Cassa integrazione, per le nuove domande liquidato il 40% della somma entro 15 giorni

Per il pagamento delle nuove domande di cassa integrazione scatta la procedura accelerata. Il decreto Rilancio prevede l’anticipazione da parte dell’Inps del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro.

Per la cassa in deroga inoltre viene meno il doppio canale Regioni-Inps che ha determinato molti ritardi nei pagamenti della prima tranche di ammortizzatori, ma le nuove domande potranno essere presentate dopo 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl 34, quindi dal 18 giugno.

Possibile proroga di altre 5 settimane di cassa integrazione utilizzabile entro il 31 agosto, ma solo se si è usufruito prima delle 9 settimane già concesse. Poi, con una nuova procedura si possono chiedere ulteriori 4 settimane dal 1 settembre al 31 ottobre.

Esclusivamente per i settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di 9 settimane anche in continuità entro il 31 ottobre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente di 9 settimane.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.