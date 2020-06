Quattro nuovi contagi in Puglia

Risale il numero dei contagiati in Puglia. Sono 4 i nuovi casi registrati, uno in provincia di Bari, uno nel brindisino, e gli altri due nel leccese. Sale anche il numero complessivo dei decessi che con tre occorsi oggi, due ancora a Bari e uno nel tarantino, arriva a toccare i 514 morti per coronavirus. Continua sempre a scendere il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, con il numero complessivo degli attualmente positivi che scende sotto la soglia dei mille casi attestandosi a 967 persone.