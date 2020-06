Tanti arrivi in Puglia con la riapertura delle Regioni

In cinque province su sei nelle ultime 24 ore non ci sono nuovi casi di contagio. L’unica positività è registrata in provincia di Foggia. Tre invece i decessi, due nel foggiano, uno nel barese. Scende sempre più il numero dei ricoverati negli ospedali, sono in 141 ad aver bisogno di cure sanitarie importanti, così come scende il numero delle persone in isolamento domiciliare che adesso sono 895.

Con la riapertura del traffico di persone tra regioni, sono in tanti quelli arrivati in Puglia a essersi registrati sul portale istituzionale per tracciare i loro spostamenti e i loro contatti. Talmente tanti, oltre 80mila e 200 gli accessi, con 6600 moduli compilati e andati a buon fine, che il sistema è andato subito in tilt. Ma i nuovi arrivati hanno avuto la pazienza di riprovare fino a vedere premiata l'attesa solo in serata, dimostrando così tutta la consapevolezza di questo momento assai delicato.