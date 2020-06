Riaprono le iscrizioni per il servizio civico

Riaprono le graduatorie per il Servizio Civico 2020. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma che annuncia anche le modalità per le nuove iscrizioni. Con la modifica di alcuni requisiti necessari per l’inserimento negli albi comunali. Oltre a essere cittadini di Giovinazzo, i richiedenti l’iscrizione negli elenchi del Servizio Civico devono possedere un reddito Isee non superiore ai 15mila euro e una età compresa tra i 18 e i 75 anni. Non devono essere beneficiari contemporaneamente, essi stessi e ciascun componente del proprio nucleo familiare, di alcun altra forma di sussidio da parte del Comune né di altri interventi di inclusione sociale o sostegno al reddito (ad es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità). Non potranno essere ammesse domande provenienti da più componenti lo stesso nucleo familiare. Per chi volesse fare domanda è necessario allegare copia dell’attestazione Isee in corso di validità. Ogni cittadino, per la sua attività, riceverà un contributo giornaliero di € 10,00 (dieci). A pena di esclusione, l’istanza potrà essere presentata entro e non oltre il 15 giugno 2020 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ove sarà possibile acquisire ulteriori informazioni. Le domande per l’iscrizione dovranno essere redatte sul modulo messo a disposizione e scaricabile sul sito istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it. L’ufficio competente provvederà ad istruire le istanze pervenute e redigerà apposita graduatoria. Le attività a cui saranno chiamati gli iscritti al Servizio Civico non potranno essere paragonabili ad attività lavorative, ma come volontariato.. Gli ammessi dovranno svolgere la propria nei servizi di vigilanza presso immobili comunali, parchi, giardini, scuole e altre strutture pubbliche, servizi di pulizia di immobili comunali, accompagnamento di minori su scuolabus, aiuto a persone svantaggiate e in ogni altra attività che l’Amministrazione ritenga utile per promuovere le esigenze del territorio e della collettività.