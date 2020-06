Libera circolazione ma obbligo di segnalazione

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 si dispone che tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso in Puglia da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblico o privato, devono segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante la compilazione del modello di auto segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia . devono dichiarare il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano e devono conservare per un periodo di 30 giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno» . E’ questo il testo dell’ordinanza, la 245, a firma del Presidente della Regione Michele Emiliano, in vigore da oggi. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi Emiliano ha voluto con questa ordinanza dare corso a una sorta di monitoraggio degli ospiti provenienti dal altre regioni d’Italia. Nessuna quarantena precauzionale, come è stato per chi arrivasse in Puglia prima del 3 giugno, ma l’obbligo di segnalare la propria presenza nel tacco d’Italia. La stessa ordinanza invita tutti a scaricare l’applicazione «Immuni» per poter monitorare eventuali contatti con persone portatrici del virus. Dall’obbligo di segnalazione sono esclusi coloro che sono soggetti a spostamenti per ragioni lavorative, per motivi di salute o per ragioni di somma urgenza.