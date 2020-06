Sempre meglio dal fronte del Covid

Un solo nuovo caso e due decessi. Questo recita l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Il nuovo caso è in provincia di Bari, i due decessi nel brindisino. Sono 1810 i test effettuati sulla popolazione, 145 pazienti ancora ricoverati negli ospedali, mentre scende sotto i mille il numero delle persone in isolamento domiciliare. Il numero di tamponi quotidiani è però al disotto delle aspettative nonostante i laboratori accreditati siano quasi raddoppiati durante il periodo del picco della pandemia. Ai 14 centri pubblici, si sono aggiunti altri 12 laboratori privati. Di tamponi durante la «fase 2» ne erano stati promessi 5mila al giorno, ma la media è ferma poco al disotto dei 2mila test quotidiani. In Puglia comunque i test sierologici sono stati somministrati a tutti gli operatori sanitari, facendo risultare che circa il 2 percento degli indagati è portatore di anticorpi. Adesso con i test avviati a campione dalla Croce Rossa, il tasso di suscettibilità al virus potrebbe avere risultanze diverse. E in quel caso potrebbero partire i tamponi a tappeto.